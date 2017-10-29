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Станциями «Кузьминки» и «Выхино» в Москве воспользовались 167 тысяч человек
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    Станциями «Кузьминки» и «Выхино» в Москве воспользовались 167 тысяч человек

    22:35  29 Октября 2017
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    Станциями «Кузьминки» и «Выхино» в Москве воспользовались 167 тысяч человек

    Москва, 29 октября. Более 167 тысяч пассажиров воспользовались станциями «Выхино» и «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Об этом сообщается в блоге столичного метро в социальной сети Twitter.

    Cледует отметить, что до 4-го ноября для пассажиров закрыты три станции «фиолетовой» ветки московской подземки, напоминает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в связи с закрытием этих станций в Москве начали курсировать 200 автобусов.

    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #метро #кузьминки #фиолетовая ветка #выхино
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