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Общество
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Московский полицейский ранил ножом сослуживца и избил свою жену
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    Московский полицейский ранил ножом сослуживца и избил свою жену

    15:36  29 Октября 2017
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    Московский полицейский ранил ножом сослуживца и избил свою жену

    Москва, 29 октября. Сотрудник московской полиции задержан за нападение на сослуживца и супругу во время бытового конфликта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Инцидент произошел в воскресенье в квартире по проезду Одоевского, 11.

    «Между двумя сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Марьино в свободное от службы время на бытовой почве произошел конфликт», — сообщили в ГУ МВД.

    В результате пострадавший получил колото-резаное ранение, а женщина — телесные повреждения. В данный момент они госпитализированы. Нападавший задержан, сообщает «Газета.Ru».

    По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет сержант полиции будет уволен и понесет наказание, предусмотренное законом. Кроме того, руководство полицейского будет привлечено к дисциплинарной ответственности.

     

    Автор: Дима Оленин
    #нападение #полицейский
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