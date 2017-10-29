Московский полицейский ранил ножом сослуживца и избил свою жену

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Москва, 29 октября. Сотрудник московской полиции задержан за нападение на сослуживца и супругу во время бытового конфликта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в воскресенье в квартире по проезду Одоевского, 11.

«Между двумя сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Марьино в свободное от службы время на бытовой почве произошел конфликт», — сообщили в ГУ МВД.

В результате пострадавший получил колото-резаное ранение, а женщина — телесные повреждения. В данный момент они госпитализированы. Нападавший задержан, сообщает «Газета.Ru».

По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет сержант полиции будет уволен и понесет наказание, предусмотренное законом. Кроме того, руководство полицейского будет привлечено к дисциплинарной ответственности.