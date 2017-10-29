Пенсионер нашел склад самодельной взрывчатки в собственном гараже в Химках
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Москва, 29 октября. Житель Химок обнаружил в собственном гараже склад взрывчатки, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.
Выяснилось, что гараж пенсионер сдавал в аренду. Производство самодельных взрывных устройств наладила 57-летняя женщина, снимавшая это помещение. Необычный «бизнес» приносил ей хороший и стабильный заработок.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В данный момент она находится у себя дома под подпиской о невыезде, сообщает Telegram-канал Mash.