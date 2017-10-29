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Украина
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Общество
Синоптики рассказали об осадках и тумане в Москве и области
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    Синоптики рассказали об осадках и тумане в Москве и области

    7:49  29 Октября 2017
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    Синоптики рассказали об осадках и тумане в Москве и области

    Москва, 29 октября. Гидрометцентр России сообщил, что в российской столице днем 29 октября ожидается ветреная, сырая, пасмурная погода

    В Московской области утром 29 октября возможен туман, в самой столице будет облачно, возможны небольшие осадки. По данным синоптика, столбики термометров в Москве поднимутся до 5 градусов, в Подмосковье — до 6 градусов. В Гидрометцентре РФ добавили, что ветер будет преимущественно юго-восточный и южный со скоростью в 7-12 м/с. В начале следующей недели ожидаются осадки с небольшим понижением температуры воздуха.

    Автор: Ирина Селезнева
    #погода #москва
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