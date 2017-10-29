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Трое детей пострадали в ДТП в Московской области
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    Трое детей пострадали в ДТП в Московской области

    6:30  29 Октября 2017
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    Трое детей пострадали в ДТП в Московской области

    Москва, 29 октября. В результате автодорожной аварии в Московской области получили ранения семь человек, в том числе трое детей. Точное количество попавших в ДТП автомобилей неизвестно.

    Как стало известно благодаря источникам в правоохранительных органах, ДТП произошло сегодня утром на автотрассе А-103. Неподалеку от места крушения находится деревня Райки.

    По данным «Интерфакса», одна из пострадавших была вывезена с места аварии в критическом состоянии, а еще двое — в тяжелом. На данный момент неизвестно, есть ли среди тех, кому понадобилась госпитализация, дети.

    На данный момент место ДТП возле деревни Райки оцеплено, проводятся мероприятия по оказанию помощи пострадавшим.

     

     

    Автор: Валентин Меликов
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