Автомобиль насмерть сбил человека на Минском шоссе в Подмосковье

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Москва, 29 октября. Водитель сбил пешехода на Минском шоссе в Московской области. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел на 72-м километре Минского шоссе. По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Он погиб на месте происшествия.

Водитель не стал скрываться. На месте трагедии работают правоохранители, пишет ТАСС.