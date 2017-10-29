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Автомобиль насмерть сбил человека на Минском шоссе в Подмосковье
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    Автомобиль насмерть сбил человека на Минском шоссе в Подмосковье

    3:02  29 Октября 2017
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    Автомобиль насмерть сбил человека на Минском шоссе в Подмосковье

    Москва, 29 октября. Водитель сбил пешехода на Минском шоссе в Московской области. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

    Уточняется, что инцидент произошел на 72-м километре Минского шоссе. По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Он погиб на месте происшествия.

    Водитель не стал скрываться. На месте трагедии работают правоохранители, пишет ТАСС.

    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #дтп #пешеход #минское шоссе
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