Власти Москвы сообщили, когда будет запущен участок второй кольцевой линии метро

В Избранное

Москва, 28 октября. Первый из пяти участков Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метрополитена будет открыт для пассажиров в декабре 2017-го года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что речь идет об участке, на котором расположены станции «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская» и «Деловой центр». Он также сообщил, что в ближайшее время будут начаты отделочные работы.

Технический запуск поездов здесь уже состоялся. К декабрю участок будет открыт для движения с пассажирами, добавил Хуснуллин, слова которого цитирует газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в связи с закрытием станций метро на юго-востоке Москвы будут циркулировать бесплатные автобусы.