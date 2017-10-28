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Власти Москвы сообщили, когда будет запущен участок второй кольцевой линии метро
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    Власти Москвы сообщили, когда будет запущен участок второй кольцевой линии метро

    23:53  28 Октября 2017
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    Власти Москвы сообщили, когда будет запущен участок второй кольцевой линии метро

    Москва, 28 октября. Первый из пяти участков Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метрополитена будет открыт для пассажиров в декабре 2017-го года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. 

    Он уточнил, что речь идет об участке, на котором расположены станции «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская» и «Деловой центр». Он также сообщил, что в ближайшее время будут начаты отделочные работы.

    Технический запуск поездов здесь уже состоялся. К декабрю участок будет открыт для движения с пассажирами, добавил Хуснуллин, слова которого цитирует газета «Известия».

    Ранее сообщалось, что в связи с закрытием станций метро на юго-востоке Москвы будут циркулировать бесплатные автобусы.

    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #меро #тпк #первый участок
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