Бесплатные автобусы начали курсировать у закрытых станций метро в Москве

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Москва, 28 октября. Бесплатные автобусы начали курсировать на юго-востоке Москвы в связи с закрытием станций метро Таганско-Краснопресненской ветки в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что согласно расписанию автобусы будут курсировать по маршруту «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Интервалы между их движением не будут превышать одну минуту. Всего на маршрут выйдет 200 автобусов, указывает ТАСС.

Ранее сообщалось о сбое на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена.