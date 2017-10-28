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Бесплатные автобусы начали курсировать у закрытых станций метро в Москве
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    Бесплатные автобусы начали курсировать у закрытых станций метро в Москве

    23:09  28 Октября 2017
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    Бесплатные автобусы начали курсировать у закрытых станций метро в Москве

    Москва, 28 октября. Бесплатные автобусы начали курсировать на юго-востоке Москвы в связи с закрытием станций метро Таганско-Краснопресненской ветки в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что согласно расписанию автобусы будут курсировать по маршруту «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Интервалы между их движением не будут превышать одну минуту. Всего на маршрут выйдет 200 автобусов, указывает ТАСС.

    Ранее сообщалось о сбое на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена.

    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #метро #автобусы
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