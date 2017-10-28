Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

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Москва, 28 октября. МЧС России предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды, которое ожидается в ближайшие три дня. По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 октября в российскую столицу придут дожди и сильный ветер.

Как сообщает московский главк МЧС, в воскресенье — вторник в городе выпадет до 30 мм осадков, а порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. Кроме того, в эти дни возможны будут грозы, гололед и туман. Спасатели призывают москвичей проявлять бдительность и держаться подальше от деревьев и рекламных щитов во время сильного ветра.