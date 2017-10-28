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Украина
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Общество
Соцсети рассмешила идея скидок по штрафам за неоплату парковки в Москве
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    Соцсети рассмешила идея скидок по штрафам за неоплату парковки в Москве

    20:16  28 Октября 2017
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    Соцсети рассмешила идея скидок по штрафам за неоплату парковки в Москве

    Москва, 28 октября. Правозащитная организация «Коллективная защита» предложила московским властям ввести 50% скидку для автовладельцев, которые оперативно гасят штрафы за неоплаченную парковку.

    По мнению правозащитников, это заставит граждан активнее оплачивать штрафы, тем более что площадь парковочных мест в Москве с каждым годом увеличивается. Пользователи соцсетей с юмором восприняли данную инициативу, предложив отмечать постоянных клиентов.

    Соцсети рассмешила идея скидок по штрафам за неоплату парковки в Москве

    «Вот было бы неплохо, а то выписать штраф за остановку (не стоянку) мы можем, а скидосы постоянным клиентам не даем», — шутит один из пользователей «ВКонтакте».

    Впрочем, некоторые интернет-пользователи раскритиковали предложение «Коллективной защиты», поскольку оно будет поощрять недобросовестных автовладельцев. По их словам, для людей, которые не платят штрафы, нужно увеличивать сумму, а не сокращать ее.

    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #штрафы #парковка #скидки #правозащитники
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