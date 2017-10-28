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Полиция Москвы проверяет видео жестокого обращения с котом
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    Полиция Москвы проверяет видео жестокого обращения с котом

    17:24  28 Октября 2017
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    Полиция Москвы проверяет видео жестокого обращения с котом

    Москва, 28 октября. Правоохранительные органы российской столицы начали проверку видео, на котором запечатлено жестокое обращение москвички с котом, которая бросила питомца об стену. 

    Московская полиция занялась проверкой инцидента с жестоким обращением по отношению к коту. Москвичка транслировала онлайн, как кричала на животное, а затем, выругавшись, бросила его об стену, пишет Ura.ru По некоторым данным, животному досталось за  разодранные шторы стоимостью в 25 тысяч долларов.

    Пользователи соцсетей обругали москвичку за жестокость по отношению к животному, пишут Дни.Ру. Дежурный офицер столичной полиции подтвердил факт проходящей проверки, пишет РИА Новости. Отметим, что в России могут ужесточить наказание за грубое и жестокое отношение с животными после ряда резонансных инцидентов.

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #живодеры
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