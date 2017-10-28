Три человека стали жертвами пожара на юге Москвы

В Избранное

Москва, 28 октября. По факту обнаружения тел трех человек после пожара в заброшенной бытовке проводится проверка.

В субботу утром после тушения пожара в заброшенной строительной бытовке на Нагатинской набережной в Москве обнаружены тела двоих мужчин и одной женщины, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Главного следственного управления СК РФ.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.