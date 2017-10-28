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МЧС предупреждает о мокром снеге и дожде в московском регионе в ближайший час
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    МЧС предупреждает о мокром снеге и дожде в московском регионе в ближайший час

    9:22  28 Октября 2017
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    МЧС предупреждает о мокром снеге и дожде в московском регионе в ближайший час

    Москва, 28 октября. Мокрый снег с дождем, местами гололедица ожидаются в российской столице и Подмосковье в самое ближайшее время. Об этом в субботу говорится на сайте столичного главка МЧС. 

    Согласно данным ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайший час местами в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также местами может появиться гололедица.

    МЧС предупреждает о мокром снеге и дожде в московском регионе в ближайший час

    Кроме того, в ведомстве предупредили об ухудшении видимости, налипание мокрого снега на линиях электропередач и деревьях. Также отмечается затруднение движения транспорта.

    МЧС рекомендует водителям быть осторожными и не выезжать без надобности, а также просит соблюдать скоростной режим. 

    Автор: Дана Балан
    #погода #москва #мчс #снег #синоптики #дождь
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