МЧС предупреждает о мокром снеге и дожде в московском регионе в ближайший час

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Москва, 28 октября. Мокрый снег с дождем, местами гололедица ожидаются в российской столице и Подмосковье в самое ближайшее время. Об этом в субботу говорится на сайте столичного главка МЧС.

Согласно данным ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайший час местами в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также местами может появиться гололедица.

Кроме того, в ведомстве предупредили об ухудшении видимости, налипание мокрого снега на линиях электропередач и деревьях. Также отмечается затруднение движения транспорта.

МЧС рекомендует водителям быть осторожными и не выезжать без надобности, а также просит соблюдать скоростной режим.