Близнецов в утробе матери спасли благодаря уникальной операции в Балашихе

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Москва, 27 октября. Врачи Московского областного перинатального центра в Балашихинском городском округе провели уникальную операцию по разделению кровотоков двойни в утробе матери.

Женщине на 13 неделе беременности при помощи тонкой лазерной техники провели лазерную коагуляцию сосудов двойни. Тем самым разделили кровотоки двойни, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения Московской области.

При осложненной монохориальной многоплодной беременности два плода развиваются на одной плаценте, из-за чего кровотоки плодов могут соединяться. Если не исправить положение до 26 недели беременности, плоды, как правило, гибнут.

Специалисты отмечают, что проведенная операция была уникальной, поскольку выполнена на раннем сроке беременности. Для этого потребовалась очень тонкая лазерная техника.