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Полиция проверит случай жестокого обращения с котом в Москве
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    Полиция проверит случай жестокого обращения с котом в Москве

    18:04  27 Октября 2017
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    Полиция проверит случай жестокого обращения с котом в Москве

    Москва, 27 октября. Жительница российской столицы транслировала через соцсети издевательства над котом. Кадры жестокого обращения с животным стали основанием для проверки правоохранительными органами.

    Жительница Можайского района Москвы вероятно в погоне за популярностью вела в Интернет трансляцию издевательств над котом. Она несколько раз ударила животное, а затем бросила кота об стену. Пользователи, наблюдавшие за трансляцией, полагают, что женщина могла находиться под действием алкоголя или запрещенных веществ.

    Известно, что правоохранительные органы отправили наряд полиции по адресу, где проживает живодерка. Напомним, что это не первый случай жестокого обращения с животными в России, пишет «Политика сегодня». 

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #живодерка
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