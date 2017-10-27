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Общество
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Общество
Собянин заявил о готовности энергосистемы Москвы к сильным холодам
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    Собянин заявил о готовности энергосистемы Москвы к сильным холодам

    17:10  27 Октября 2017
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    Собянин заявил о готовности энергосистемы Москвы к сильным холодам

    Москва, 27 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин заверил, что энергосистема Москвы готова к зимним холодам.

    «Надеюсь, эта зима пройдет без происшествий», — отметил он. 

    Собянин также напомнил, что в Москве уже месяц продолжается отопительный сезон. По его словам, энергосистеме города не страшны зимные сильные холода.

    В пятницу градоначальник осмотрел районную тепловую станцию «Жулебино», которая является структурным подразделением ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», передает интернет-портал «Вечерняя Москва». 

    Напомним, ранее Собянин пообещал в полтора раза поднять зарплату московским врачам.

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #собянин #отопление
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