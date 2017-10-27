Москвичи отказались поменять автомобили на общественный транспорт в снегопад

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Москва, 27 октября. МЧС предупредило москвичей о снеге и гололеде на улицах столицы. Водителям в ведомстве предложили в этот день пересесть на общественный транспорт, однако большинство владельцев автомобилей оказались не готовы к такому шагу.

Утром в пятницу МЧС предупредило московских водителей об угрозе на дорогах из-за гололеда. В первую очередь это касалось тех автовладельцев, кто не успел «переобуть» машину на зимнюю резину. В ведомстве предложили им пересесть на общественный транспорт.

Сотрудники МЧС напомнили, что водители, которые все таки решат сесть за руль, должны соблюдать правила безопасности: не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

Большинство москвичей оказались не готовы пересесть на метро, автобусы, троллейбусы и другой общественный транспорт. Впрочем, жители столицы обратили внимание, что такой нагрузки город может и не выдержать.