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Общество
Москвичи отказались поменять автомобили на общественный транспорт в снегопад
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    Москвичи отказались поменять автомобили на общественный транспорт в снегопад

    16:44  27 Октября 2017
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    Москвичи отказались поменять автомобили на общественный транспорт в снегопад

    Москва, 27 октября. МЧС предупредило москвичей о снеге и гололеде на улицах столицы. Водителям в ведомстве предложили в этот день пересесть на общественный транспорт, однако большинство владельцев автомобилей оказались не готовы к такому шагу.

    Утром в пятницу МЧС предупредило московских водителей об угрозе на дорогах из-за гололеда. В первую очередь это касалось тех автовладельцев, кто не успел «переобуть» машину на зимнюю резину. В ведомстве предложили им пересесть на общественный транспорт.

    Сотрудники МЧС напомнили, что водители, которые все таки решат сесть за руль, должны соблюдать правила безопасности: не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

    Большинство москвичей оказались не готовы пересесть на метро, автобусы, троллейбусы и другой общественный транспорт. Впрочем, жители столицы обратили внимание, что такой нагрузки город может и не выдержать.

    «Люди на машинах, которые в пятницу внезапно пересаживаются в общественный транспорт, должны быть запрещены на законодательном уровне», — цитирует одного из пользователей соцсетей «Москва.ру».

    Москвичи отказались поменять автомобили на общественный транспорт в снегопад

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #мчс #снегопад #водители #общественный транспорт #гололед
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