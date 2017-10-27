Девушка из Мытищ ищет работу ради спасения жизни бездомной собаки

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Москва, 27 октября. Жительница Мытищ ищет дополнительную работу, чтобы найти деньги на операцию по спасению жизни собаки, найденной в горе мусора.

Жительницу Мытищ зовут Анастасия Нейн. В настоящее время она ищет дополнительную работу, чтобы оплатить химиотерапию бездомной собаке. Животное москвичка нашла 10 сентября в горе мусора, собака лежала «в каком-то неестественном положении».

«Я забрала ее, и в этот же день ей сделали операцию: вырезали грыжу и убрали саркому, — рассказывает Нейн. — Потом была еще одна операция. Сейчас сдали анализы и нам сказали, что можно делать химиотерапию».

Однако через два дня, как девушка взяла собаку, ее ребенок заболел двусторонней пневмонией. Москвичке пришлось уйти с работы на месяц, и семью полностью обеспечивал муж.

«Мы не вытягиваем все расходы, — цитирует ее интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Я раньше никогда этим не занималась, но эта собака меня задела, она нереально добрая, любит детей. Ей нужно помочь».

После окончания лечения собаке Лизе найдут новых хозяев.