Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Воспитателем, заставившим ребенка драить в детсаду Омска унитазы, занялась прокуратура
Общество
Девушка из Мытищ ищет работу ради спасения жизни бездомной собаки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Девушка из Мытищ ищет работу ради спасения жизни бездомной собаки

    13:45  27 Октября 2017
    47

    Девушка из Мытищ ищет работу ради спасения жизни бездомной собаки

    Москва, 27 октября. Жительница Мытищ ищет дополнительную работу, чтобы найти деньги на операцию по спасению жизни собаки, найденной в горе мусора.

    Жительницу Мытищ зовут Анастасия Нейн. В настоящее время она ищет дополнительную работу, чтобы оплатить химиотерапию бездомной собаке. Животное москвичка нашла 10 сентября в горе мусора, собака лежала «в каком-то неестественном положении».

    «Я забрала ее, и в этот же день ей сделали операцию: вырезали грыжу и убрали саркому, — рассказывает Нейн. — Потом была еще одна операция. Сейчас сдали анализы и нам сказали, что можно делать химиотерапию».

    Однако через два дня, как девушка взяла собаку, ее ребенок заболел двусторонней пневмонией. Москвичке пришлось уйти с работы на месяц, и семью полностью обеспечивал муж.

    «Мы не вытягиваем все расходы, — цитирует ее интернет-издание «Подмосковье сегодня». — Я раньше никогда этим не занималась, но эта собака меня задела, она нереально добрая, любит детей. Ей нужно помочь».

    После окончания лечения собаке Лизе найдут новых хозяев.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #работа #мытищи #собака #спасение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия расширила список продуктового эмбарго

        Россия расширила список продуктового эмбарго

        14:03   27 Октября 2017
        95
        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        Песков рассказал об испытаниях «ядерной триады» России с участием Путина

        12:48   27 Октября 2017
        239
        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        Россия готовит ответ: в Совфеде отреагировали на санкции США против ОПК

        11:42   27 Октября 2017
        1134
        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        10:01   27 Октября 2017
        3130