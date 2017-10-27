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Пятнадцать новых пунктов приема гаджетов появятся в семи округах Москвы
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    Пятнадцать новых пунктов приема гаджетов появятся в семи округах Москвы

    12:07  27 Октября 2017
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    Пятнадцать новых пунктов приема гаджетов появятся в семи округах Москвы

    Москва, 27 октября. К 2018 году в столице откроются новые пункты приема гаджетов «Чудо техники».

    Городской онлайн-агрегатор «Чудо техники» объединяет свыше 14 легальных сервисных центров, еще 26 находятся на стадии авторизации, передает РИАМО. К 2018 году отдать технику в ремонт можно будет на северо-западе, востоке, севере, юго-востоке, юго-западе, юге и в центре Москвы.

    Флагманский сервисный центр откроется в субботу, 28 октября, около станции метро «Курская». В числе услуг сервиса ремонт моноблоков и ноутбуков, а также экспресс-диагностика за 1 час различной техники. Благодаря открытию офлайн-точки москвичи смогут сэкономить на услугах курьера, сдавая технику самостоятельно

    Согласно опросам, уровень доверия к сервисам, имеющим не только интернет-площадки, но и отделения в городе растет, сообщил Департамент информационных технологий Москвы.

    Адреса пунктов приема гаджетов опубликованы на портале mos.ru.

    Автор: Юлия Кошкина
    #москва #гаджеты #сервис #ремонт
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