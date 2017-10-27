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Россия
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Подпольную лабораторию по производству оружия обнаружили в Подмосковье
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    Подпольную лабораторию по производству оружия обнаружили в Подмосковье

    11:55  27 Октября 2017
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    Подпольную лабораторию по производству оружия обнаружили в Подмосковье

    Москва, 27 октября. Полицейские нашли взрывное устройство в жилом доме в Балашихе.

    По неподтвержденной информации, правоохранители нашли в одной из квартир лабораторию по производству оружия. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», обнаружить ее удалось случайно: один из подпольных «специалистов» пострадал во время производства и обратился в больницу.

    «Факт подтверждается, данные проверяются, более точные будут озвучены позже», - прокомментировали в ГУ МВД по Московской области.

    Автор: Юлия Кошкина
    #бомба #балашиха
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