Подпольную лабораторию по производству оружия обнаружили в Подмосковье

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Москва, 27 октября. Полицейские нашли взрывное устройство в жилом доме в Балашихе.

По неподтвержденной информации, правоохранители нашли в одной из квартир лабораторию по производству оружия. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», обнаружить ее удалось случайно: один из подпольных «специалистов» пострадал во время производства и обратился в больницу.