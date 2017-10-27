Стали известны подробности задержания «маньяка с мясорубкой» из Волжского

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Москва, 27 октября. Сотрудники полиции задержали жителя Волжского по подозрению в убийстве двух девушек, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Обе жертвы пропали 13 октября. По версии следствия, 31-летний мужчина предложил двум новым знакомым 1989 и 1990 года рождения отдохнуть у него в гостях. Было установлено, что компания познакомилась в караоке-баре на улице Оломоуцкой, передает «Свободная пресса».

Находясь в собственном доме, мужчина изнасиловал девушек и убил. По информации некоторых СМИ, затем он расчленил их трупы и провернул через мясорубку, чтобы скрыть следы преступления.

Однако источник Федерального агентства новостей сообщает, что история про мясорубку — это фейк. Мужчина действительно покупал мясорубку перед убийством девушек, однако информации о том, что он использовал ее в убийстве не поступало.

Вскоре после этого подозреваемый начал переписку в Интернете с еще одной женщиной, проживающей в Московской области. Во время совместной прогулки с будущей жертвой мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как стало известно, убийца из Волжского был задержан в Химках. В данный момент устанавливаются все подробности резонансного дела.