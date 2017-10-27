Москвичам пообещали холодную погоду и снегопад

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Москва, 27 октября. В пятницу, 27 октября, в столице ожидается снег, а температура воздуха опустится до 0 °C.

Как рассказали в Росгидрометцентре, накануне выходных будет облачно, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. Местами на дорогах возможна гололедица. Температура в Москве составит около 0 °C, по области будет -3...+2 °C.

В ночное время суток столбик термометра может опуститься до -2 °C, пройдет небольшой снег, местами — мокрый.

Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 октября температура в районах Московской области опустилась до -7,8 °С и стала самой низкой в регионе с начала осени.