Стала известна причина сбоя на Таганско-Краснопресненской линии московского метро
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Москва, 27 октября. Сбой на фиолетовой ветке московского метро произошел из-за того, что один поезд двинулся не вовремя, сообщает источник Федерального агентства новостей.
Выяснилось, что остальные поезда из-за этого сбились в своем графике. Однако сейчас работа метрополитена полностью восстановлена.
Ранее сообщалось о скоплении большого числа пассажиров на станциях южного участка Таганско-Краснопресненской линии московской подземки. Инцидент произошел в пятницу, в 8.30 по мск.
Напряженная ситуация с пассажиропотоком наблюдалась на станциях «Текстильщики», «Рязанский проспект», «Кузьминки».