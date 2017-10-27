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Стала известна причина сбоя на Таганско-Краснопресненской линии московского метро
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    Стала известна причина сбоя на Таганско-Краснопресненской линии московского метро

    10:14  27 Октября 2017
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    Стала известна причина сбоя на Таганско-Краснопресненской линии московского метро

    Москва, 27 октября. Сбой на фиолетовой ветке московского метро произошел из-за того, что один поезд двинулся не вовремя, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Выяснилось, что остальные поезда из-за этого сбились в своем графике. Однако сейчас работа метрополитена полностью восстановлена.

    Ранее сообщалось о скоплении большого числа пассажиров на станциях южного участка Таганско-Краснопресненской линии московской подземки. Инцидент произошел в пятницу, в 8.30 по мск.

    Напряженная ситуация с пассажиропотоком наблюдалась на станциях «Текстильщики», «Рязанский проспект», «Кузьминки».

    Автор: Дима Оленин
    #москва #метро
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