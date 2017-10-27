В Москве определились с местом строительства первого дома по программе реновации

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Москва, 27 октября. На улице Мельникова в Центральном округе столице будет построен первый дом по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

В настоящее время на месте будущего дома находится не эксплуатируемое здание профучилища №190. После строительства здания, в него переселят жителей Таганского района, чьи дома также попали в программу реновации.

Площадь «стартового» дома, построенного по программе реновации, составит 33,2 тыс. кв. Проект планировки территории, где будет вестись строительство, уже одобрен градостроительно-земельной комиссией столицы под руководством Сергея Собянина.