Водители смогут бесплатно пользоваться парковками в Москве 4, 5 и 6 ноября

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Москва, 26 октября. Столичные водители смогут 4, 5 и 6 ноября воспользоваться городскими парковками совершенно бесплатно. Об этом в четверг сообщили представители ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Речь идет о местах, включенных в зону парковочного пространства Москвы. Акция приурочена к празднованию Дня народного единства.

Как передает издание «Вечерняя Москва» автолюбителям будет доступно более 80 тысяч мест.

«При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам. Сейчас их в столице организовано порядка 79», — отметили в ГКУ.

Напомним, ранее стало известно о том, что с 1 ноября 2017 году начнут штрафовать владельцев автомобилей, которые не оплачивают стоянку на платной парковочной зоне в Центральном районе Санкт-Петербурга.