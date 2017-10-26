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Общество
Водители смогут бесплатно пользоваться парковками в Москве 4, 5 и 6 ноября
Общество
Водители смогут бесплатно пользоваться парковками в Москве 4, 5 и 6 ноября
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    Водители смогут бесплатно пользоваться парковками в Москве 4, 5 и 6 ноября

    21:39  26 Октября 2017
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    Водители смогут бесплатно пользоваться парковками в Москве 4, 5 и 6 ноября

    Москва, 26 октября. Столичные водители смогут 4, 5 и 6 ноября воспользоваться городскими парковками совершенно бесплатно. Об этом в четверг сообщили представители ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

    Речь идет о местах, включенных в зону парковочного пространства Москвы. Акция приурочена к празднованию Дня народного единства.

    Как передает издание «Вечерняя Москва» автолюбителям будет доступно более 80 тысяч мест.

    «При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам. Сейчас их в столице организовано порядка 79», — отметили в ГКУ.

    Напомним, ранее стало известно о том, что с 1 ноября 2017 году начнут штрафовать владельцев автомобилей, которые не оплачивают стоянку на платной парковочной зоне в Центральном районе Санкт-Петербурга.

    Автор: Алексей Громов
    #москва
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