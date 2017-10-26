Снегопад может «устроить» 9-балльные пробки на дорогах Москвы

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Москва, 26 октября. Центр организации дорожного движения предупреждает о возможности образования девятибалльных пробок в Москве из-за ухудшения погодных условий и снегопада.

«Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в пресс-службе организации.

Ожидается, что в час пик дорожно-транспортная ситуация осложнится до девяти баллов.

Владельцев автомобилей просят быть внимательнее на дорогах, поскольку вероятность авария и ДТП значительно вырастет. Всем также рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом. Автомобилистов просят не выезжать на дорогу на летней резине.