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Политика
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Снегопад может «устроить» 9-балльные пробки на дорогах Москвы
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    Снегопад может «устроить» 9-балльные пробки на дорогах Москвы

    19:12  26 Октября 2017
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    Снегопад может «устроить» 9-балльные пробки на дорогах Москвы

    Москва, 26 октября. Центр организации дорожного движения предупреждает о возможности образования девятибалльных пробок в Москве из-за ухудшения погодных условий и снегопада.

    «Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в пресс-службе организации.

    Ожидается, что в час пик дорожно-транспортная ситуация осложнится до девяти баллов.

    Владельцев автомобилей просят быть внимательнее на дорогах, поскольку вероятность авария и ДТП значительно вырастет. Всем также рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом. Автомобилистов просят не выезжать на дорогу на летней резине.

     

    Автор: Дима Оленин
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