Белая тигрица Кали умерла в московском зоопарке

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Москва, 26 октября. Белая тигрица Кали, проживающая в Московском зоопарке с 2004 года, скончалась, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Наша Кали была окружена постоянной заботой. Зоологи, принимая во внимание ее преклонный возраст, старались побаловать ее мясом повкуснее, готовили ей удобное место для отдыха», — рассказала Светлана Акулова.

По ее словам, в последние дни тигрица стала менее активной, она часто отказывалась от еды. Животное постепенно угасало.

Кали родилась в Швеции. В 2017 году ей стукнуло 20 лет, что считается преклонным возрастом для тигра.