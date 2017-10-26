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Белая тигрица Кали умерла в московском зоопарке
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    Белая тигрица Кали умерла в московском зоопарке

    18:52  26 Октября 2017
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    Белая тигрица Кали умерла в московском зоопарке

    Москва, 26 октября. Белая тигрица Кали, проживающая в Московском зоопарке с 2004 года, скончалась, сообщает пресс-служба зоопарка.

    «Наша Кали была окружена постоянной заботой. Зоологи, принимая во внимание ее преклонный возраст, старались побаловать ее мясом повкуснее, готовили ей удобное место для отдыха», — рассказала Светлана Акулова.

    По ее словам, в последние дни тигрица стала менее активной, она часто отказывалась от еды. Животное постепенно угасало.

    Кали родилась в Швеции.  В 2017 году ей стукнуло 20 лет, что считается преклонным возрастом для тигра.

    Автор: Дима Оленин
    #зоопарк #тигр
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