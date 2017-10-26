Грабители в масках украли у москвича 11 млн рублей

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Москва, 26 октября. Группа неизвестных в масках напала на мужчину и украла у него сумку с крупной суммой денег, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в четверг, 26 октября.

В районе жилого дома микрорайона Северное Чертаново трое неизвестных в масках жестоко избили москвича и открыто похитили у него сумму в размере 11 млн рублей. Кроме того, в сумке находилось 40 тысяч долларов США.

После нападения мужчины скрылись на машине Mitsubishi.

Сотрудники правоохранительных органов ввели план «Перехват» для розыска преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.