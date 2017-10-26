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Грабители в масках украли у москвича 11 млн рублей
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    Грабители в масках украли у москвича 11 млн рублей

    16:05  26 Октября 2017
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    Грабители в масках украли у москвича 11 млн рублей

    Москва, 26 октября. Группа неизвестных в масках напала на мужчину и украла у него сумку с крупной суммой денег, сообщает пресс-служба регионального МВД.

    Инцидент произошел в четверг, 26 октября.

    В районе жилого дома микрорайона Северное Чертаново трое неизвестных в масках жестоко избили москвича и открыто похитили у него сумму в размере 11 млн рублей. Кроме того, в сумке находилось 40 тысяч долларов  США.

    После нападения мужчины скрылись на машине Mitsubishi.

    Сотрудники правоохранительных органов ввели план «Перехват» для розыска преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #оргабление
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