Синоптики рассказали, когда Москву заметет снегом

В Избранное

Москва, 26 октября. Устойчивый снежный покров появится в Москве во второй половине ноября, сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По прогнозам Семенова, стабильно минусовых температур в столице следует ожидать во второй половине ноября. Он подчеркнул, что столбик термометра будет находиться ниже нуля как в дневное, так и в ночное время. Эксперт пояснил, что именно такие условия будут способствовать появлению устойчивого снежного покрова на улицах Москвы.

Как добавили в Гидрометцентре России, до конца текущей недели в столице нередко будет идти небольшой снег, который иногда будут сменять дожди. После шести часов вечера в четверг, 26 октября, в Москве ожидается снегопад.