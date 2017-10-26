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Синоптики рассказали, когда Москву заметет снегом
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    Синоптики рассказали, когда Москву заметет снегом

    15:45  26 Октября 2017
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    Синоптики рассказали, когда Москву заметет снегом

    Москва, 26 октября. Устойчивый снежный покров появится в Москве во второй половине ноября, сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

    По прогнозам Семенова, стабильно минусовых температур в столице следует ожидать во второй половине ноября. Он подчеркнул, что столбик термометра будет находиться ниже нуля как в дневное, так и в ночное время. Эксперт пояснил, что именно такие условия будут способствовать появлению устойчивого снежного покрова на улицах Москвы.

    Синоптики рассказали, когда Москву заметет снегом

    Как добавили в Гидрометцентре России, до конца текущей недели в столице нередко будет идти небольшой снег, который иногда будут сменять дожди. После шести часов вечера в четверг, 26 октября, в Москве ожидается снегопад.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #снег #ноябрь #покров
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