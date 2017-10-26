Московская полиция пришла с обысками в театр Джигарханяна

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Москва, 26 октября. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Московском драматическом театре (МДТ) под руководством Армена Джигарханяна. Об этом сегодня сообщил представитель ГУ МВД России по столице.

По его словам, на место прибыли сотрудники министерства внутренних дел России, передает РИАМО.

«На месте работают сотрудники МВД России. Подробные комментарии у представителей министерства», — уточнил собеседник.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в театр Джигарханяна якобы «нагрянули с рейдом». По словам представительницы жены российского актера и режиссера Элины Мазур, в здании театра появились люди, которые отстранили от работы руководство, а самого Джигарханяна закрыли в кабинете.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, актер и режиссер Джигарханян после выписки из медицинского учреждения поселился в театре.