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Москвичи поддержали установку памятника Булгакову
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    Москвичи поддержали установку памятника Булгакову

    11:47  26 Октября 2017
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    Москвичи поддержали установку памятника Булгакову

    Москва, 26 октября. Власти Москвы хотят установить памятник писателю Михаилу Булгакову. Идея вызвала поддержку со стороны жителей столицы.

    Предполагается, что памятник Булгакову будет установлен в сквере возле музея писателя на Большой Пироговской улице. Его монтирование будет завершено до конца 2018 года. Соответствующее постановление уже подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Финансирование памятника будет обеспечивать фонд Петра Чайковского, а благоустройством прилегающей к нему территории — префектура Центрального административного округа Москвы.

    Идея столичных властей вызвала поддержку со стороны москвичей. Они обратили внимание, что Булгаков — выдающийся писатель, который достоин того, чтобы его память почтили таким образом.

    Москвичи поддержали установку памятника Булгакову

    «Категорически за памятник Булгакову», — цитирует одного их них «Москва.ру».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #памятник #москва #булгаков
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