Лифт с людьми рухнул в жилом доме в Подмосковье, есть пострадавшие

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Москва, 26 октября. В поселке ДЗФС подмосковного Дмитрова в доме №18 произошло ЧП: лифт с пассажирами упал в шахту. В результате инцидента есть пострадавшие.

«Мои пенсионного возраста родители и бабушка 82 лет зашли в лифт, — рассказал родственник пострадавших Валерий Ашмаров. — Он поднялся примерно на метр и рухнул в шахту. Все живы, но ноги болят от удара».

Ответственность за состояние лифта несет товарищество собственников жилья, заявили в администрации Дмитровского района. Там отметили, что остановка лифта произошла между вторым и третьим этажами. Из-за небольшого превышения скорости лифта сработала система безопасности.

«Этот дом обслуживает ТСЖ и несет ответственность за инженерию и лифты», — добавили в администрации, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее правоохранительные органы подмосковного Одинцово обнаружили 26 октября труп мужчины в лифте одной из многоэтажек.