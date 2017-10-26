Лабораторию по производству амфетамина нашли в квартире в Подмосковье

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Москва, 26 октября. Подмосковные правоохранители обнаружили в квартире жителя Истры кустарную нарколабораторию по производству амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Как сообщили в ведомстве, в помещении были найдены приспособления для кустарного изготовления амфетамина, фольгированная бумага, резиновые перчатки, стеклянные бутылки с жидкостью, пластиковые канистры, стеклянные колбы, электронные весы, а также сверток с девятью граммами того же наркотика.

В ведомстве добавили, что подозреваемый находится в федеральном розыске за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данному факту вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее в Калининграде за торговлю наркотиками осудили мать двоих детей.