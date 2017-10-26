Мужчину зверски убили в лифте подмосковной многоэтажки

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Москва, 26 октября. Правоохранительные органы подмосковного Одинцово обнаружили 26 октября труп мужчины в лифте одной из многоэтажек, сообщили в региональном ГУ МВД.

В одном из домов Одинцово был найден труп . Тело мужчины находилось на лестничной площадке, однако само убийство, по версии следствия, было совершено в лифте. Полиция Подмосковья обнаружила улики, свидетельствующие об этом.

На теле погибшего присутствуют признаки насильственной смерти. Силовики задержали подозреваемого в причастности к преступлению, пишет РЕН ТВ. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, запрошены видео с камер наблюдения, передает Интернет-издание «Подмосковье сегодня».