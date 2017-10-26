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Тело мужчины выловили из реки в Подмосковье
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    Тело мужчины выловили из реки в Подмосковье

    10:24  26 Октября 2017
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    Тело мужчины выловили из реки в Подмосковье

    Москва, 26 октября. Тело мужчины, который на спор прыгнул с пешеходного моста через реку Серебрянка, два часа искали водолазы Пушкинского аварийно-спасательного отряда.

    Как рассказали в аварийно-спасательном отряде, тело мужчины, на вид которому около 35 лет, было найдено в ходе водолазных работ, которые продолжались около двух часов. Тело погибшего направлено в отдел полиции для установления личности погибшего. Экспертиза также установит, был ли мужчина пьян.

    Как сообщили очевидцы, москвич прыгнул с моста на спор, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, в среду бездомный житель Петербурга загорелся в собственном автомобиле, уснув с непотушенной сигаретой.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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