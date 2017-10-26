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Назван размер ущерба от кражи орбиты планет с монумента на ВДНХ в Москве
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    Назван размер ущерба от кражи орбиты планет с монумента на ВДНХ в Москве

    9:54  26 Октября 2017
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    Назван размер ущерба от кражи орбиты планет с монумента на ВДНХ в Москве

    Москва, 26 октября. Ущерб от кражи орбиты планет с монумента на ВДНХ оценили в 5,6 миллионов рублей.

    Об этом пишет РИАМО, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

    Отмечается, что к такому выводу пришли специалисты после проведенной инвентаризации. Была составлена справка с уточненным материальным ущербом.

    Неизвестные похитили элементы орбит от декоративных металлоконструкций в виде планет в начале октября 2017 года. Они спилили часть памятника и исчезли вместе с ним. Изделия сделаны из дорогостоящей латуни.

    В полицию обратился случайный прохожий, который заметил исчезновение орбиты планет. Возбуждено уголовное дело. 

    Назван размер ущерба от кражи орбиты планет с монумента на ВДНХ в Москве

    Автор: Алия Садыкова
    #памятник #москва #кража #полиция #вднх #ущерб
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