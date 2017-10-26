Назван размер ущерба от кражи орбиты планет с монумента на ВДНХ в Москве

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Москва, 26 октября. Ущерб от кражи орбиты планет с монумента на ВДНХ оценили в 5,6 миллионов рублей.

Об этом пишет РИАМО, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Отмечается, что к такому выводу пришли специалисты после проведенной инвентаризации. Была составлена справка с уточненным материальным ущербом.

Неизвестные похитили элементы орбит от декоративных металлоконструкций в виде планет в начале октября 2017 года. Они спилили часть памятника и исчезли вместе с ним. Изделия сделаны из дорогостоящей латуни.

В полицию обратился случайный прохожий, который заметил исчезновение орбиты планет. Возбуждено уголовное дело.