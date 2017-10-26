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Общество
Собянин уволил зампредседателя Москомэкспертизы
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    Собянин уволил зампредседателя Москомэкспертизы

    9:52  26 Октября 2017
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    Собянин уволил зампредседателя Москомэкспертизы

    Москва, 26 октября. Зампредседателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе и проектов Роман Маслов освобожден от замещаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

    Как говорится в документе, Маслов уволен с государственной гражданской службы Москвы «по собственной инициативе, пункт 3, часть 1, статья 33 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», передает интернет-портал «Вечерняя Москва».

    Напомним, ранее Собянин сообщил, что власти российской столицы в будущем году намерены повысить зарплаты врачам почти в полтора раза.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #собянин
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