Собянин уволил зампредседателя Москомэкспертизы

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Москва, 26 октября. Зампредседателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе и проектов Роман Маслов освобожден от замещаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как говорится в документе, Маслов уволен с государственной гражданской службы Москвы «по собственной инициативе, пункт 3, часть 1, статья 33 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», передает интернет-портал «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее Собянин сообщил, что власти российской столицы в будущем году намерены повысить зарплаты врачам почти в полтора раза.