Из-за долгов по алиментам под ограничение водительских прав попали 18 тысяч москвичей

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Москва, 26 октября. В январе-сентябре 2017 года почти 18 тысяч жителей Москвы попали под ограничение водительских прав из-за долгов по алиментам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФССП по Москве. Как пояснили в ведомстве, ограничение водительских прав – одна из самых действенных мер по взысканию задолженностей.

Так, в начале 2017 года под ограничением прав на вождение находились 11,5 тысяч «алиментщиков», хотя число дел о взыскании алиментов в российской столице сокращается.

Всего в Москве ограничены в водительских правах за различные долги 19,5 тысяч человек — на треть больше, чем в начале года. Ограничение прав на вождение позволило столичным приставам взыскать в этом году 47,5 миллионов рублей.