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Политика
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Общество
Из-за долгов по алиментам под ограничение водительских прав попали 18 тысяч москвичей
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    Из-за долгов по алиментам под ограничение водительских прав попали 18 тысяч москвичей

    8:26  26 Октября 2017
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    Из-за долгов по алиментам под ограничение водительских прав попали 18 тысяч москвичей

    Москва, 26 октября. В январе-сентябре 2017 года почти 18 тысяч жителей Москвы попали под ограничение водительских прав из-за долгов по алиментам. 

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФССП по Москве. Как пояснили в ведомстве, ограничение водительских прав – одна из самых действенных мер по взысканию задолженностей.

    Так, в начале 2017 года под ограничением прав на вождение находились 11,5 тысяч «алиментщиков», хотя число дел о взыскании алиментов в российской столице сокращается.

    Всего в Москве ограничены в водительских правах за различные долги 19,5 тысяч человек — на треть больше, чем в начале года. Ограничение прав на вождение позволило столичным приставам взыскать в этом году 47,5 миллионов рублей.

    Автор: Константин Терехов
    #москва #алименты #уфссп
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