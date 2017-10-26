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Снег и гололедицу обещают синоптики в Москве
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    Снег и гололедицу обещают синоптики в Москве

    6:48  26 Октября 2017
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    Снег и гололедицу обещают синоптики в Москве

    Москва, 26 октября. Синоптики составили примерный прогноз погоды на четверг, согласно которому в Москве сегодня ожидается снег и гололедица.

    «Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Днем в Москве будет около ноля, по области — от -3 до +2 градусов», — рассказали ТАСС в метеослужбе. 

    По предварительным данным, в пятницу сохранится облачная погода, снова пройдет снег. Ночью по области температура может опуститься до -6 градусов.
     

    Автор: Константин Терехов
    #погода #москва
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