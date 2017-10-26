Снег и гололедицу обещают синоптики в Москве

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Москва, 26 октября. Синоптики составили примерный прогноз погоды на четверг, согласно которому в Москве сегодня ожидается снег и гололедица.

«Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Днем в Москве будет около ноля, по области — от -3 до +2 градусов», — рассказали ТАСС в метеослужбе.

По предварительным данным, в пятницу сохранится облачная погода, снова пройдет снег. Ночью по области температура может опуститься до -6 градусов.

