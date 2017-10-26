Из-за угрозы взрыва эвакуировали семь кинотеатров в Москве

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Москва, 26 октября. Зрители и персонал семи кинотеатров в Москве эвакуированы в среду из-за звонков об угрозах взрыва, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в правоохранительные органы поступил анонимный звонок. После сообщения об угрозе взрыва были эвакуированы персонал и посетители кинотеатров на улицах Богданова, Юных Ленинцев, Васильевской, Люблинской, Зубовском бульваре, Варшавском шоссе и Мартыновской, сообщает ТАСС.

В полиции отметили, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность звонившего.

Напомним, с 11 сентября по регионам России прокатилась волна массовых эвакуаций. Как сообщала «Газета.ру», угроза взрывов при этом ни разу не подтвердилась.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. Ущерб от телефонных террористов оценили в 300 млн рублей.