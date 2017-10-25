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Патриарх Кирилл: РПЦ с пониманием относится к гастарбайтерам в Москве
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    Патриарх Кирилл: РПЦ с пониманием относится к гастарбайтерам в Москве

    23:47  25 Октября 2017
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    Патриарх Кирилл: РПЦ с пониманием относится к гастарбайтерам в Москве

    Москва, 25 октября. В Русской православной церкви с пониманием относятся к приглашению в Москву трудовых мигрантов в связи с тем, что в столице не хватает рабочих рук для строительства домов и дорог, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    На открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению в среду в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что в России «все больше и больше возникает тема демографическая» среди специалистов. 

    «Огромная территория России, ее нужно осваивать, нужно работать, а рабочих рук не хватает», — отметил патриарх.  

    Патриарх Кирилл: РПЦ с пониманием относится к гастарбайтерам в Москве

    Говоря об огромных масштабах строительства в столице, патриарх задал вопрос, «кто все это строит».

    «Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно», — ответил патриарх Кирилл на свой вопрос.

    Глава РПЦ обратил внимание на то, что все эти люди вскоре станут постоянными жителями Москвы. 

    «Мы удивляемся тому, что происходит в Западной Европе, но ведь нечто подобное происходит и у нас», — цитирует патриарха «Интерфакс».

    Автор: Олеся Волкова
    #рпц #патриархкирилл #религии
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