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Общество
Памятник Булгакову установят в центре Москвы 
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    Памятник Булгакову установят в центре Москвы 

    22:58  25 Октября 2017
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    Памятник Булгакову установят в центре Москвы 

    Москва, 25 октября. Памятник писателю Михаилу Булгакову установят в центре Москвы в сквере возле музея писателя на Большой Пироговской улице до конца следующего года.

    Как сообщается в постановлении мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте главы города, монумент писателю должен быть установлен до 31 декабря 2018 года в сквере около Музея Булгакова между домами 35 и 37 по Большой Пироговской улице.

    Как сообщает РИАМО, за финансирование и проектировку будет отвечать Международный благотворительный фонд Петра Чайковского. А благоустройством прилегающей к памятнику территории займется префектура Центрального административного округа Москвы.

    Памятник Булгакову установят в центре Москвы 

    Автор: Олеся Волкова
    #москва #собянин #булгаков
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