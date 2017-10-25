Памятник Булгакову установят в центре Москвы 

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Москва, 25 октября. Памятник писателю Михаилу Булгакову установят в центре Москвы в сквере возле музея писателя на Большой Пироговской улице до конца следующего года.

Как сообщается в постановлении мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте главы города, монумент писателю должен быть установлен до 31 декабря 2018 года в сквере около Музея Булгакова между домами 35 и 37 по Большой Пироговской улице.

Как сообщает РИАМО, за финансирование и проектировку будет отвечать Международный благотворительный фонд Петра Чайковского. А благоустройством прилегающей к памятнику территории займется префектура Центрального административного округа Москвы.