Через центр Москвы могут запустить «сквозные» электрички

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Москва, 25 октября. Через центр российской столицы могут быть проложены маршруты для пригородных поездов. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

Данную инициативу мэрия уже обсуждает с РЖД и министерством транспорта Российской Федерации. Речь идет о превращении радиальных направлений в сквозные диаметры.

При этом власти планируют частично реконструировать существующие железнодорожные пути, адаптировав их для новых задач. Как передает «Ридус», вместо маршрута Калуга — Москва может быть запущен маршрут Калуга — Дмитров.

Ранее издание «Дни.ру» рассказало о том, что в восточной части Москвы может появиться еще одна ветка метрополитена.

Напомним, с 28 октября по 3 ноября будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метро («Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект»).