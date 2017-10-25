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Общество
Через центр Москвы могут запустить «сквозные» электрички
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    Через центр Москвы могут запустить «сквозные» электрички

    20:52  25 Октября 2017
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    Через центр Москвы могут запустить «сквозные» электрички

    Москва, 25 октября. Через центр российской столицы могут быть проложены маршруты для пригородных поездов. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

    Данную инициативу мэрия уже обсуждает с РЖД и министерством транспорта Российской Федерации. Речь идет о превращении радиальных направлений в сквозные диаметры.

    При этом власти планируют частично реконструировать существующие железнодорожные пути, адаптировав их для новых задач. Как передает «Ридус», вместо маршрута Калуга — Москва может быть запущен маршрут Калуга — Дмитров.

    Ранее издание «Дни.ру» рассказало о том, что в восточной части Москвы может появиться еще одна ветка метрополитена.

    Напомним, с 28 октября по 3 ноября будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метро («Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект»).

    Автор: Алексей Громов
    #москва #ржд
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