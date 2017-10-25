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Утечка ртути произошла в подмосковных Химках
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    Утечка ртути произошла в подмосковных Химках

    18:53  25 Октября 2017
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    Утечка ртути произошла в подмосковных Химках

    Москва, 25 октября. В Химках ртуть и осколки ламп попали на землю из экобоксов. Об этом сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте».

    В данный момент сломанные контейнеры стоят во дворах на Юбилейном проспекте и улице Дружбы. Сейчас инженеры заняты разработкой более прочных конструкций, поскольку подобные контейнеры часто ломаются из-за вандалов.

    «После завершения разработки все контейнеры будут заменены. Все боксы снабжены внутренней системой наклонных полок, и ни лампы, ни батарейки не падают сразу на дно», — сообщили в природоохранном проекте интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

    В случае обнаружения открытого экобокса необходимо позвонить по горячей линии проекта, после чего сотрудники организации приедут и устранят все неполадки.

     

    Автор: Алексей Громов
    #химки #ртуть
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