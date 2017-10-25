Утечка ртути произошла в подмосковных Химках

В Избранное

Москва, 25 октября. В Химках ртуть и осколки ламп попали на землю из экобоксов. Об этом сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте».

В данный момент сломанные контейнеры стоят во дворах на Юбилейном проспекте и улице Дружбы. Сейчас инженеры заняты разработкой более прочных конструкций, поскольку подобные контейнеры часто ломаются из-за вандалов.

«После завершения разработки все контейнеры будут заменены. Все боксы снабжены внутренней системой наклонных полок, и ни лампы, ни батарейки не падают сразу на дно», — сообщили в природоохранном проекте интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В случае обнаружения открытого экобокса необходимо позвонить по горячей линии проекта, после чего сотрудники организации приедут и устранят все неполадки.