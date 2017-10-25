Мужчина упал с крыши пятиэтажки в центре Москвы, пытаясь сделать сэлфи

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Москва, 25 октября. Мужчина упал с крыши пятиэтажки в центре российский столицы, пытаясь сделать сэлфи, пострадавший госпитализирован, сообщил источник в силовых органах Москвы.

Инцидент с падением с крыши многоэтажного дома произошел днем 24 октября. Мужчина 1989 года рождения попал в больницу, по словам очевидцев, перед этим он пытался сделать сэлфи. В пресс-службе регионального МВД подтвердили факт инцидента, не уточняя подробностей. Правоохранительные органы проводят проверку, пишет РИА Новости.