Собянин пообещал в полтора раза поднять зарплату московским врачам

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Москва, 25 октября. Власти российской столицы в будущем году намерены повысить зарплаты врачам почти в полтора раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, представляя ежегодный отчет перед депутатами Мосгордумы.

Сергей Собянин назвал недостаточным уровень зарплат московских медиков. Он полагает, что необходимо ввести поэтапное повышение.

«Уровень должен вырасти в 2017–2018 годах примерно на 40% по сравнению с 2016 годом —- до 120 тыс. рублей в месяц», — сказал градоначальник.

Кроме того, ведомство по здравоохранению должно вести мониторинг загруженности медиков, добавил он. Ранее в департаменте здравоохранения заявили, что зарплата врачей общей практики в Москве достигает 110 тысяч рублей.

Собянин выступил также с идеей повышения минимальных пенсий для московских пенсионеров. Как сообщала Газета.Ru, действующий градоначальник готов принять участие в выборах мэра в 2018 году.