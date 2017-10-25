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Перепутала газ и тормоз: москвичка утопила в пруду машину с ребенком
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    Перепутала газ и тормоз: москвичка утопила в пруду машину с ребенком

    16:38  25 Октября 2017
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    Перепутала газ и тормоз: москвичка утопила в пруду машину с ребенком

    Москва, 25 октября. Легковой автомобиль упал в воду и затонул в Верхнем Ясеневском пруду на юго-западе Москвы, за рулем находилась женщина, на заднем сиденье — ее восьмилетний сын, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

    На юго-западе Москвы 25 октября произошел инцидент. Автомобиль сначала находился на стоянке, затем за руль села женщина. Кроме нее в машине на заднем сиденье находился ребенок. По данным ФАН, автоледи во время езды перепутала тормоз и газ, она нажала педаль газа.

    В результате легковушка упала в воду. Очевидцы происшествия помогли пострадавшим выбраться из воды и вызвали скорую помощь. Мать с ребенком отказались от госпитализации. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #чп
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