Фельгенгауэр начала дышать и говорить

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Москва, 25 октября. Состояние ведущей «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, на которую в понедельник совершили покушение прямо в редакции радиостанции, улучшилось. Журналистка начала самостоятельно дышать и говорить.

«Состояние пациентки с положительной динамикой, убрали интубационную трубку, при помощи которой она дышала. Она дышит самостоятельно, чувствует себя вполне удовлетворительно, уже говорит», — приводит ТАСС слова директора НИИ имени Склифосовского Сергея Петрикова.

Сообщается также, что Фельгенгауэр после окончания лечения сможет продолжить работать радиоведущей.

Напомним, нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло днем 23 октября. Проникший в офис редакции «Эхо Москвы» мужчина ударил ведущую ножом в горло. Впоследствии злоумышленник был опознан как Борис Гриц, СМИ также рассказали о его биографии.