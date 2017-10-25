Сильный, яркий жест: Штайнмайер поблагодарил Путина за передачу собора в Москве лютеранам

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Москва, 25 октября. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал «очень сильным, ярким жестом» решение Владимира Путина о передаче московского Кафедрального собора святых Петра и Павла лютеранской церкви. Штайнмайер отметил, что в 2017 году отмечается 500-летие с момента начала христианской Реформации в Европе.

«Это замечательный, очень сильный, яркий жест в год, когда мы отмечаем 500-летие реформации», — заявил президент Германии.

Сегодня в Москве проходит торжественная передача ключей от храма, который долгое время оставался в запустении. После репрессий 1930-х годов службы в соборе святых Петра и Павла были прекращены, и сначала здание храма использовалось в качестве кинотеатра «Арктика», потом было передано студии «Диафильм». Сегодня, по словам министра культуры Владимира Мединского, «восстанавливается историческая справедливость по отношению ко всем конфессиям».