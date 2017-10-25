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Москва, 25 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил увеличить минимальную пенсию в Москве на три тысячи рублей, что составит 17,5 тысяч рублей. Об этом он сообщил в ходе ежегодного выступления перед депутатами Мосгордумы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой выступил с предложением повысить минимальную пенсию москвичам.

«Выхожу с инициативой совместно с советом ветеранов о повышении минимальной московской пенсии на 3 тыс. рублей в месяц — с 14,5 до 17,5 тыс. рублей», — сказал Собянин.

Он отметил, что повышение затронет более миллиона жителей столицы. Ранее сообщалось, что Собянин планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы мэра Москвы. Он также прокомментировал информацию о возможном изменении даты голосования.